Общество Образование Деньги Изменения

ТРЦ "Караван" в Киеве переименовали: почему и какое новое название

Фото: ТРЦ "Караван Outlet" в Киеве переименовали (karavan-outlet.com.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

ТРЦ "Караван Outlet" в Киеве сменил название на Victoria Gardens. Это произошло после смены управляющей компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ТРЦ.

Ренейминг состоялся в рамках обновления концепции торгового центра. С октября 2024 года ТРЦ "Караван Outlet" входит в портфель Dragon Capital вместе с ТРЦ Victoria Gardens во Львове.

По данным компании, после перехода под новое управление:

  • уровень вакантности уменьшился с 14% в сентябре 2024 года до 7% в декабре 2025 года;
  • за это время заключено 15 новых договоров аренды;
  • к пулу арендаторов добавились новые бренды, еще с несколькими крупными арендаторами ведутся переговоры.

В компании отмечают, что аутлет-формат торгового центра сохранится и в дальнейшем. Изменение названия не влияет на работу ТРЦ для посетителей - центр продолжает работать в обычном режиме.

Что известно о ТРЦ "Караван Outlet"

ТРЦ "Караван Outlet" открыли в 2003 году, обновление объекта произошло в 2019 году. Это один из первых торгово-развлекательных центров Киева и единственный крупный аутлет-центр в столице. Общая площадь комплекса составляет более 57 тыс. кв. м, арендная - около 44 тыс. кв. м.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве с 12 декабря 2025 года начали поэтапно возобновлять работу ТРЦ Gulliver. Для посетителей открыли торговые площади первого и минус первого этажей после ремонтов и проверки безопасности. Полное открытие комплекса будет происходить постепенно - после устранения проблем с инженерными системами.

Подробнее о ситуации вокруг одного из крупнейших ТРЦ Киева читайте в материале РБК-Украина "Gulliver в Киеве приостановил работу: что происходит между новыми и бывшими владельцами".

