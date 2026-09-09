Кто такой Роберто Ванначчи

Ванначчи - бывший генерал итальянских военных спецподразделений, в 2021-2022 годах занимавший должность военного атташе Италии в Москве. По словам его бывшего знакомого, эксвоенного атташе Великобритании в России Джона Формана, итальянец открыто увлекался Россией.

По словам Формана, Ванначчи импонировала идея "лидерства сильной руки" и порядка – типичная черта для многих итальянских офицеров. Его жене нравилась чистота Москвы, а сам он говорил, что там его дети могли безопасно играть на площадке, как когда-то в Италии.

Не верил в возможность вторжения

Еще в конце 2021 года, когда Россия стягивала войска к границе с Украиной, Ванначчи продолжал настаивать, что вторжение не состоится. По словам Формана, итальянец был неопытным и громко убеждал в этом даже посла Италии в Москве.

"У него не было надежных источников, и он страдал высокомерием, чрезмерной уверенностью в себе и легковерностью", - отметил Форман.

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Ванначчи оказался среди 24 итальянских дипломатов, которых в мае выслали из Москвы - в ответ на аналогичный шаг Италии по отношению к российским дипломатам.

Угроза для единства в Европе

В настоящее время Ванначчи призывает прекратить поддержку Украины со стороны Италии и отменить санкции против России. Его рейтинг уже превысил 7% – и частично "отбирает" голоса у премьера Джорджи Мэлони, которая может быть вынуждена искать с ним союз перед выборами следующего года.

Бывший военный атташе Британии Джон Форман предостерег: если Италия станет колебаться в поддержке Украины, это "порадует Москву", которая стремится взорвать единство Европы. Европейский совет по международным отношениям прямо назвал Ванначчи "троянским конем российского влияния в Италии".

Несмотря на это, Форман не считает, что Ванначчи является российским агентом - по его мнению, политиком руководят не связи с ГРУ, а собственные "пожелания" России.