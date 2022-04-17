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У Тростянці на російських мінах і розтяжках підірвалися п'ятеро дітей

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Тростянець, Неділя 17 квітня 2022 09:52
У Тростянці на російських мінах і розтяжках підірвалися п'ятеро дітей Фото: у Тростянці на російських мінах і розтяжках підірвалися п'ятеро дітей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Тростянці Сумської області через залишені російськими окупантами мін і розтяжок загинули вже п'ятеро дітей.

Про це заявив мер Тростянця Юрій Бова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 канал".

У суботу, 16 квітня, на розтяжці підірвався місцевий житель, який вийшов в ліс погуляти з собакою. Собака вибігла за межі дороги і зачепила розтяжку. На щастя, чоловікові вдалося вижити.

"Таких випадків дуже багато. У нас вже загинули від попадання на міни, різні розтяжки 5 дітей. Є також поранені. Таких предметів ще досить багато", - сказав мер Тростянця.

Він додав, що найчастіше окупанти минули блокпости і місця, де була техніка.

Фахівці в місті працюють без вихідних, щоб розмінувати територію, але зараз в Тростянці ще багато доріг, які не перевірили.

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