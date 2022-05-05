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У Тростянці знайшли штаб окупантів з картою військової операції та камеру для тортур

Фото: наслідки російської окупації міста Тростянець (facebook.com/leshchenko.ukraine)
Автор: Володимир Костирін

У місті Тростянець Сумської області виявили штаб російських військових, розміщений у будівлі залізничного вокзалу. У підвальному приміщенні окупанти облаштували катівню, а на другому поверсі малювали карти про бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка.

Тростянець перебував під окупацією місяць, і був звільнений бійцями ЗСУ, військовими 93-ї бригади "Холодний Яр", наприкінці березня.

Зараз місто відвідало керівництво компанії УЗ, оглянувши місцевий вокзал і вивчивши ситуацію на залізничних об'єктах. Лещенко зазначив, що залізничники планують "всіх здивувати темпами відновлення інфраструктури".

"Штаб загарбників був розміщений на вокзалі, а у підвалі біля туалету було виявлено камеру для тортур. Кров все ще залишилася на стіні. Тут же ворогом було зроблено дивні малюнки - російський солдат, літак, що скидає бомбу, хрест, змія та напис Russia. На другому поверсі прямо на стіні в кімнаті відпочинку вони намалювали карту військової операції", - пише він.

Член наглядової ради УЗ опублікував у мережі відео та фото з вокзалу Тростянця.

Лещенко додав, що на даху вокзалу тільки днями були виявлені "останні останки тіла одного із загарбників - відірвану ногу".

Штаб російських окупантів у Тростянці був у будівлі вокзалу (фото: facebook.com/leshchenko.ukraine)

Раніше повідомлялося, що у Тростянці документують військові злочини РФ. Державне бюро розслідувань зафіксувало десятки фактів тортур окупантами цивільних у Тростянці.

Також ми писали, що в Тростянці хочуть відбудувати залізничний вокзал до кінця літа.

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УкрзалізницяСумская областьСергей ЛещенкоТростянецВійна Росії проти України