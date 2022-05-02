У Тростянці до кінця літа хочуть відбудувати залізничний вокзал, - голова ОВА

У зруйнованому росіянами Тростянці Сумської області працює команда архітекторів, яка займається відбудовою міста. Планують розпочати з залізничного вокзалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького .

За його словами, відновлювати Тростянець розпочнуть від залізничного вокзалу, привокзальної площі і закінчуючи відбудовою міської лікарні, багатоквартирних будинків, інших будівель, зруйнованих та пошкоджених російськими окупантами.

"Також працюємо над створенням Меморіалу пам’яті загиблим під час окупації Тростянця. Плануємо до 24 серпня зробити основну частину робіт по залізничному вокзалу та привокзальній площі", - розповів голова Сумської ОВА.