Через тропічний шторм в ПАР загинули понад 70 осіб, 130 тисяч покинули свої будинки
В результаті повені, викликаної тропічним штормом Ана, в Південній Африці загинуло понад 70 осіб. Ще 130 тисяч були змушені покинути свої будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
"Південна Африка постраждала від повені, в результаті якої в регіоні загинуло понад 70 осіб через тропічний шторм Ана", - пише видання.
Сильні дощі і грози тривали в деяких регіонах навіть після шторму. Це призвело до повеней.
На Мадагаскарі загинуло щонайменше 48 людей, а 130 000 людей були змушені покинути свої будинки. Школи і спортивні зали в столиці Антананаріву були перетворені в притулки для вимушених переселенців.
У Малаві загинули щонайменше 11 людей. По всій країні відбулося відключення електроенергії, а деякі райони були оголошені зонами стихійного лиха.
Тим часом Мозамбік повідомив про 18 смертельних випадків. Однак офіційні особи там кажуть, що справжнє їх число досі невідомо: від повені в цілому постраждало 20 000 чоловік.
Прем'єр-міністр Мозамбіку Карлос Агостіньо ду Росаріо закликав до міжнародної допомоги. ЮНІСЕФ заявив, що направляє співробітників в країну, щоб допомогти 45 тисячам осіб, які потребують гуманітарної допомоги.
Тим часом метеослужби в регіоні попередили про ще один шторм в Індійському океані, який може матеріалізуватися в найближчі дні.
Нагадаємо, в 2021 році стихійні лиха завдали загального збитку у розмірі 280 млрд доларів США, з яких приблизно 120 млрд доларів були застраховані. Загальні втрати стали четвертими за величиною на сьогоднішній день (в рекордний 2011 рік вони досягли 355 млрд).