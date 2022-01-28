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Через тропічний шторм в ПАР загинули понад 70 осіб, 130 тисяч покинули свої будинки

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ПАР, П'ятниця 28 січня 2022 09:18
Через тропічний шторм в ПАР загинули понад 70 осіб, 130 тисяч покинули свої будинки Фото: повінь (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В результаті повені, викликаної тропічним штормом Ана, в Південній Африці загинуло понад 70 осіб. Ще 130 тисяч були змушені покинути свої будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

"Південна Африка постраждала від повені, в результаті якої в регіоні загинуло понад 70 осіб через тропічний шторм Ана", - пише видання.

Сильні дощі і грози тривали в деяких регіонах навіть після шторму. Це призвело до повеней.

На Мадагаскарі загинуло щонайменше 48 людей, а 130 000 людей були змушені покинути свої будинки. Школи і спортивні зали в столиці Антананаріву були перетворені в притулки для вимушених переселенців.

У Малаві загинули щонайменше 11 людей. По всій країні відбулося відключення електроенергії, а деякі райони були оголошені зонами стихійного лиха.

Тим часом Мозамбік повідомив про 18 смертельних випадків. Однак офіційні особи там кажуть, що справжнє їх число досі невідомо: від повені в цілому постраждало 20 000 чоловік.

Прем'єр-міністр Мозамбіку Карлос Агостіньо ду Росаріо закликав до міжнародної допомоги. ЮНІСЕФ заявив, що направляє співробітників в країну, щоб допомогти 45 тисячам осіб, які потребують гуманітарної допомоги.

Тим часом метеослужби в регіоні попередили про ще один шторм в Індійському океані, який може матеріалізуватися в найближчі дні.

Нагадаємо, в 2021 році стихійні лиха завдали загального збитку у розмірі 280 млрд доларів США, з яких приблизно 120 млрд доларів були застраховані. Загальні втрати стали четвертими за величиною на сьогоднішній день (в рекордний 2011 рік вони досягли 355 млрд).

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