Тропічний шторм "Ельза" вдарив по Флориді: є жертва

Стихія обрушилася на берег в окрузі Тейлор на узбережжі Мексиканської затоки Флориди. Шторм накрив штат сильним вітром і дощем, рухаючись на північ.

База ВМС в Джорджії повідомила про кілька травм і пошкодження кемпінгу після передбачуваного торнадо, що обрушився на цей район.

Крім того, шторм став причиною як мінімум однієї смерті в США. Відзначається, що житель Флориди загинув у середу, коли сильний дощ і вітер повалили дерево на дві машини, заявили офіційні особи.

Крім того, не менше трьох людей загинули в Карибському басейні ще до того, як шторм обрушився на Флориду.

"Ельза" рухається на північний схід зі швидкістю близько 16 миль на годину. Очікуються сильні дощі, які, згідно центру урагану, можуть призвести до ізолювання спалахів і повеней в містах. Наступною метою "Ельзи" стане Кароліна - тут її очікують вранці в четвер.