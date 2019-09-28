Трьох членів екіпажу судна Bourbon Rhode врятували, - МЗС України

Троє членів екіпажу зниклого судна Bourbon Rhode врятовані в тому числі двоє українців. Про це повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у Twitter.

"За інформацією судновласника, трьох членів екіпажу врятували. Два з них - громадяни України. Рятувальна операція триває", - написав Кирилич.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Атлантичному океані в результаті шторму судно пропало Bourbon Rhode з українцями на борту. За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України.

Василь Кирилич повідомив, що "пошукова операція триває, її проводить морська служба порятунку Форт-де-Франс (Франція)". За даними видання splash247, судно прямувало в Гайану. Перед зникненням воно знаходилося приблизно 1200 морських милях від острова Мартініка і в 60 морських милях від урагану в Атлантиці.

Додамо, в серпні повідомлялося, що в результаті нападу на торгові судна біля берегів Камеруну було викрадено вісім українців. Повідомлялося, що моряки були захоплені на борту їхнього судна, що перебувало на рейді недалеко від міста Дуала (Камерун). Викрадачі, ймовірно, є нігерійськими піратами. Влада Камеруну та представники компанії-судновласника з'ясовують обставини події.