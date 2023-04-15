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В трех областях Украины масштабные подтопления: нарушено транспортное сообщение

Фото: в трех областях Украины масштабные подтопления (dsns.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Масштабные подтопления наблюдаются в Волынской, Ровенской и Черкасской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Сезонное повышение уровня воды фиксируют в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

В настоящее время гидрологическая ситуация контролированная. Подтопленными остаются около 500 домохозяйств (города, подворья).

В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10 500 га сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение в 30 населенных пунктов: 29 в Черниговской области и один - в Киевской. Был организован объезд в эти населенные пункты.

Спасатели с начала работ откачали около 10 тысяч куб. воды из 74 домохозяйств.

Отметим, что из-за весеннего половодья произошли подтопления населенных пунктов в Черкасской области.

Кроме того, в Киевской области из-за наводнения размыло дамбу и в Иванкове затопило дороги.

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Волынская областьГСЧСРовенская областьЧеркасская область