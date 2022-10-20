В трех областях Украины ограничивают потребление электроэнергии: подробности

В четверг, 20 октября, в Харьковской, Сумской, Полтавской областях начались веерные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НЭК "Укрэнерго".

"Напоминаем, когда отключат именно вашу улицу - определяет ваш оператор распределительных сетей (облэнерго)", - добавили в Укрэнерго.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве обнародовали графики почасовых отключений электроэнергии.

НЭК "Укрэнерго" с 19 октября ввело стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области. Отключение планируется по 4 часа несколько раз в течение дня.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что графики веерных отключений электроэнергии в Украине будут применены в случае, если добровольное сокращение потребления электроэнергии будет меньше 20%.

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