RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В трех областях Украины ограничивают потребление электроэнергии: подробности

Фото: В трех областях ограничивают потребление электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 20 октября, в Харьковской, Сумской, Полтавской областях начались веерные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НЭК "Укрэнерго".

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях", - говорится в сообщении.

Причиной тому стало резкое увеличение уровня потребления электроэнергии.

"Напоминаем, когда отключат именно вашу улицу - определяет ваш оператор распределительных сетей (облэнерго)", - добавили в Укрэнерго.

Напомним, что в Киеве обнародовали графики почасовых отключений электроэнергии.

НЭК "Укрэнерго" с 19 октября ввело стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области. Отключение планируется по 4 часа несколько раз в течение дня.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что графики веерных отключений электроэнергии в Украине будут применены в случае, если добровольное сокращение потребления электроэнергии будет меньше 20%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьПолтавская областьВойна в Украинехарков