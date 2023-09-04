"Трофейный" вертолет Ми-8 уже в ближайшее время станет на боевое дежурство ВСУ, - ГУР

Российский вертолет Ми-8, перегнанный в Украину во время уникальной операции Главного управления разведки, уже в ближайшее время станет на боевое дежурство Воздушных сил ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Украинский парк боевых вертолетов уже в ближайшее время пополнится за счет "трофейного" Ми-8 АМТШ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, операция, благодаря которой удалось получить этот борт, является лучшим примером плодотворного сотрудничества Национальной полиции (Департамент внутренней безопасности) и Главного управления разведки.

"Многомесячная спецоперация нуждалась в привлечении лучших специалистов обоих ведомств и режима максимальной секретности. Ведь страна-оккупант принимает беспрецедентные меры безопасности по недопущению каких-либо контактов своих авиаторов с "непроверенными" лицами", - рассказали в ГУР.

Как сообщается, для начала разведчикам удалось определить, что один из военных пилотов России не одобрял решение политического руководства страны по разрешению полномасштабной войны.

Следующий шаг - налаживание непосредственного контакта с указанным военным. И в конце концов, получение согласия на продуктивное сотрудничество.

Также важнейшим элементом спецоперации, как отметили в ГУР, стали гарантии безопасности для семьи пилота. Его семью удалось безопасно переправить в Украину.

Финал операции - перелет вертолета в указанную точку и передача украинским военным.

"Пока пилот и его семья находятся в Украине и строят планы на будущее. Два других члена экипажа вертолета, которые не знали о реальных планах пилота, приняли решение не сдаваться в плен и погибли сразу после посадки", - добавили в разведке.

Перегон вертолета Ми-8 из РФ в Украину

Напомним, 23 августа, сетью активно распространялись слухи, что в Украину якобы прилетел и сел российский вертолет Ми-8.

В сети писали, что пилоты вертолета, мол, "потеряли ориентир, так что попали на неоккупированную территорию Украины", но когда поняли, где оказались, уже было поздно.

Позже стало известно, что это была уникальная операция Главного управления разведки Минобороны Украины.