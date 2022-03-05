Троє українських розвідників загинули на завданнях. Серед них відомий банкір Кірєєв
Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про загибель трьох своїх розвідників. Серед них відомий український банкір Денис Кірєєв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку розвідувального органу.
Під час виконання спеціальних завдань загинули:
- Доля Олексій Іванович;
- Чибінєєв Валерій Вікторович;
- Кірєєв Денис Борисович.
"Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин наблизив нас до перемоги!", - заявили в ГУР.
Зазначимо, за даними деяких українських ЗМІ, Денис Кірєєв був присутнім на першому раунді переговорів України та Росії на білоруському кордоні. Його участь в українській делегації офіційно не заявлялась, проте на фотографіях з переговорів була помічена людина, схожа на Кірєєва.
Денис Кірєєв - відомий український банкір. У 2006-2012 роках був членом наглядової ради Укрексімбанку. У період з 2010 по 2014 рік обіймав посаду першого заступника глави правління Ощадбанку. Потім займався управлінням приватних фондів.
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