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Трое людей еще под завалами. Появились фото последствий удара по Черниговской области

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Семеновка, Среда 08 февраля 2023 17:34
Трое людей еще под завалами. Появились фото последствий удара по Черниговской области Иллюстративное фото: в Черниговской области трое людей остаются под завалами здания (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 8 февраля, ударили ракетами по району города Семеновка Черниговской области. В результате их атаки было разрушено промышленное здание, под завалами находятся люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север" в Telegram.

Как подчеркивают военные, два раненых человека уже находятся в медучреждениях. По предварительной информации, еще трое людей остаются под завалами здания.

Фото: последствия удара россиян по Черниговской области (https://t.me/ok_pivnich1)

На месте происшествия работают спасатели.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты ударили из авиации по Семеновской громаде в Черниговской области. Пострадали не менее четырех человек.

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Черниговская область Война России против Украины ракетный удар
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