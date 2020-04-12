Троє дітей загинули у пожежі в Кіровоградській області

Внаслідок пожежі у с. Костомарівка Бобринецького району в неділю, 12 квітня, загинули троє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Кіровоградській області.

За інформацією місцевих рятувальників, повідомлення про пожежу в приватному будинку надійшло о 13:32. На момент прибуття пожежних площа загорання у житловому будинку становила 24 м².

"Під час гасіння пожежі в одній із кімнат будинку рятувальниками виявлено тіла трьох загиблих дітей 2019, 2017 та 2015 років", - повідомили в ДСНС.

Обставини смерті дітей та причину пожежі з’ясовують фахівці.

Фото: пожежа в будинку (ДСНС)

Нагадаємо, у Закарпатській області поліція повідомила про підозру місцевому жителю, який влаштував пожежу на території заповідника "Долина нарцисів". Вогнем було знищено 2,5 га території з червонокнижними рослинами.