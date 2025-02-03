Из ТрО в морскую пехоту. В Херсонской области одну из бригад переформировали
124 отдельная бригада территориальной обороны, действовавшая в Херсонской области, переформирована в 34 отдельную бригаду береговой обороны. Она вошла в состав 30 Корпуса морской пехоты ВМС ВСУ.
Об этом рассказал начальник отделения коммуникаций бригады Артем Рудаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"124 бригада не исчезла, она просто приобрела другой статус. Сейчас мы изменили название, но не изменили защитников, которые защищали Херсонщину", - рассказал он.
По его словам, военнослужащие бригады будут выполнять те же задачи, которые и выполняли раньше. Однако их возможности расширятся.
"Штат станет больше у нас. Мы как организм немножко выросли. И мощное вооружение можем получить - виды, которые входят в вооружение морской пехоты. Основное то, что 124 бригада никуда не делась. Она осталась, но изменила название и логотип. Состоялся ребрендинг компании. И мы продолжаем выполнять свои боевые задачи на территории области, продолжаем защищать Херсонщину", - сказал Рудаков.
Стоит заметить, что ранее на странице в Facebook 124 отдельной бригады ТРО изменили название. Там также объяснили, что частью 30 корпуса Морской пехоты Украины бригада стала весной 2024 года. А с 1 февраля 2025 года подразделение официально переименовали.
"Это новая глава в истории нашей бригады, но неизменным остается главное - дух, мужество и мотивация каждого воина, который стоял и стоит в наших рядах. Мы благодарим всех, кто был с нами с первых дней. Тем, кто вместе с нами проходил тяжелые испытания, кто отдал свою жизнь за нашу страну, и тем, кто продолжает борьбу сегодня. Вы - сердце и сила нашей бригады", - сказано в заметке.
Ранее мы писали о том, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины начал проверку формирования 156-й отдельной механизированной бригады. Это решение было принято с целью устранения недостатков и улучшения подготовки бригады.
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