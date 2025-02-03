З ТрО в морську піхоту. В Херсонській області одну з бригад переформували

124 окрема бригада територіальної оборони, що діяла у Херсонській області, переформована у 34 окрему бригаду берегової оборони. Вона увійшла до складу 30 Корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ.

"124 бригада не зникла, вона просто набула іншого статусу. Зараз ми змінили назву, але не змінили захисників, які захищали Херсонщину", - розповів він.

За його словами, військовослужбовці бригади будуть виконувати ті ж завдання, які й виконували раніше. Однак їх можливості розширяться.

"Штат стане більшим у нас. Ми як організм трошки виросли. І потужніше озброєння можемо отримати - види, які входять в озброєння морської піхоти. Основне те, що 124 бригада нікуди не ділась. Вона залишилася, але змінила назву та логотип. Відбувся ребрендинг компанії. І ми продовжуємо виконувати свої бойові завдання на території області, продовжуємо боронити Херсонщину", - сказав Рудаков.

Варто зауважити, що раніше на сторінці у Facebook 124 окремої бригади ТРО змінили назву. Там також пояснили, що частиною 30 корпусу Морської піхоти України бригада стала навесні 2024 року. А з 1 лютого 2025 року підрозділ офіційно перейменували.

"Це нова глава в історії нашої бригади, але незмінним залишається головне - дух, мужність і мотивація кожного воїна, який стояв і стоїть у наших лавах. Ми дякуємо всім, хто був із нами з перших днів. Тим, хто разом із нами проходив найважчі випробування, хто віддав своє життя за нашу країну, і тим, хто продовжує боротьбу сьогодні. Ви - серце і сила нашої бригади", - сказано у дописі.

Раніше ми писали про те, що Генеральний штаб Збройних сил України розпочав перевірку формування 156-ї окремої механізованої бригади. Це рішення було ухвалене з метою усунення недоліків і покращення підготовки бригади.