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"Тревожная кнопка" и вызов полиции: как действовать во время угрозы в поезде

16:35 15.08.2026 Сб
3 мин
Что делать, если ситуация в вагоне выходит из-под контроля?
aimg Сергей Козачук
Фото: УЗ назвала порядок действий в случае насилия или конфликта в поезде (кадр с видео: youtube.com/ProUA)

В случае возникновения угрозы, насилия или притязаний пассажиров призывают немедленно сообщать об этом работникам железной дороги. Для разрешения конфликтных ситуаций в поездах действует четкий последовательный алгоритм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Главное:

В "Укрзализныци" призывают пассажиров сразу сообщать о каких-либо противоправных действиях или угрозах в поездах и не терпеть конфликты.

Все новые и модернизированные вагоны компании оборудованы тревожными кнопками в купе, видеонаблюдением и специальной сигнализацией.

Для разрешения конфликтных ситуаций действует 5-шаговый алгоритм - от вызова проводника до задержания нарушителя полицией.

Обратиться за помощью можно через круглосуточный контакт-центр или чат-боты УЗ в мессенджерах.

Что делать пассажирам в случае опасности

Железнодорожники разработали порядок действий для ситуаций, когда возникает угроза безопасности пассажиров в замкнутом пространстве вагона.

В первую очередь о проблеме следует известить проводника. Он связан с начальником поезда и военизированной охраной.

В новых и обновленных вагонах можно воспользоваться "тревожной кнопкой", расположенной над дверью купе рядом с регулятором освещения.

Кроме того, круглосуточно работает онлайн-поддержка УЗ.

При возможности и отсутствии дополнительных рисков рекомендуется зафиксировать противоправные действия на камеру или диктофон.

После сигнала поездная бригада прибывает на место для выяснения обстоятельств и рассаживает участников конфликта по разным купе.

В дальнейшем начальник поезда предлагает вызвать полицию на ближайшую станцию. Пассажир имеет право настаивать на этом или отказаться.

Правоохранители прибывают на следующую остановку поезда для составления протокола и при необходимости задержания нарушителя. Для этого понадобятся сделанные записи или показания других пассажиров.

Если алгоритм не сработал на каком-либо этапе (например, начальник поезда не появился), пассажиры могут обратиться в круглосуточный контакт-центр по номеру 0800-503-111 или через онлайн-чат в Viber, Telegram, Apple Messages или Facebook.

В крайних случаях поездной диспетчер имеет право самостоятельно остановить поезд на ближайшей станции для вызова полиции.

Как усиливают безопасность в вагонах

В настоящее время около 15% вагонов "Укрзализныци" в активном использовании оснащены камерами видеонаблюдения в общих зонах и кнопками вызова проводника.

Кроме того, новые вагоны оборудованы системой сигнализации. Она извещает проводника, если кто-то пытается несанкционированно открыть дверь купе извне.

На фоне постоянных угроз и вражеских обстрелов "Укрзализныця" регулярно напоминает пассажирам правила безопасности на железнодорожных объектах и непосредственно во время движения.

Напомним, специалисты перевозчика разработали четкие инструкции о том, как действовать пассажирам в случае угрозы во время поездки. Во время военного положения поездные бригады обязательно предупреждают пассажиров об опасности, а в случае возникновения людей важно строго следовать указаниям персонала.

Кроме того, железнодорожники объяснили, что делать пассажирам в случае тревоги на вокзале. Из-за постоянного риска ракетных и авиационных ударов пассажиров призывают сразу направляться к укрытиям и не оставаться на вокзалах, платформах или других железнодорожных объектах.

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