Тревога уже шесть часов. Над Черкасской областью кружит "Шахед"

Около 11:20 военные сообщили о том, что в центральной части Черкасской области было обнаружено несколько российских "Шахедов".

Фото: длительность тревоги в Черкасской области (скриншот)

Уже в 15:22 Воздушные силы написали об одном дроне РФ в центральной Черкасской области. Он постоянно меняет курс.

Воздушная тревога в Черкасской области была объявлена в 09:30 и длится до сих пор.

По словам Табурца, за время тревоги над регионом были сбиты два дрона россиян. Пострадавших нет, в частном доме были выбиты окна.

"Охота" на третий "Шахед" продолжается, добавил глава ОВА.