Тревога уже шесть часов. Над Черкасской областью кружит "Шахед"

Российские оккупанты сегодня, 28 мая, вновь запускали ударные дроны "Шахед" по Украине. Один из них кружит над Черкасской областью несколько часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram и главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram.
Около 11:20 военные сообщили о том, что в центральной части Черкасской области было обнаружено несколько российских "Шахедов".
Уже в 15:22 Воздушные силы написали об одном дроне РФ в центральной Черкасской области. Он постоянно меняет курс.
Воздушная тревога в Черкасской области была объявлена в 09:30 и длится до сих пор.
По словам Табурца, за время тревоги над регионом были сбиты два дрона россиян. Пострадавших нет, в частном доме были выбиты окна.
"Охота" на третий "Шахед" продолжается, добавил глава ОВА.
Напомним, российские оккупанты регулярно используют дроны "Шахед", которые им предоставляет Иран, для атак на украинскую территорию.
Такие беспилотники могут пролететь большое расстояние, а также имеют сильный разрушительный эффект.
В частности, сегодня, 28 мая, ночью была очередная атака. Украинским защитникам удалось уничтожить три вражеских "Шахеда".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.