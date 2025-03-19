Тревога продолжалась почти шесть часов. Киев атаковали 45 дронов

В ночь на 19 марта россияне атаковали Киев 45 дронами. Тревога продолжалась почти шесть часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

Так, воздушная тревога вечером 18 марта и в ночь на 19 марта продолжалась в течение 5 часов 52 минут - с 20:26 по 02:18.

"На подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 45 вражеских БпЛА", - говорится в сообщении.

Из них 19 были уничтожены расчетами ПВО, остальные - локационно потеряны или покинули воздушное пространство.

"По предварительной информации, повреждений и пострадавших на территории Киева не допущено", - отметили в КГВА.