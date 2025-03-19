Тревога продолжалась почти шесть часов. Киев атаковали 45 дронов
В ночь на 19 марта россияне атаковали Киев 45 дронами. Тревога продолжалась почти шесть часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
Так, воздушная тревога вечером 18 марта и в ночь на 19 марта продолжалась в течение 5 часов 52 минут - с 20:26 по 02:18.
"На подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 45 вражеских БпЛА", - говорится в сообщении.
Из них 19 были уничтожены расчетами ПВО, остальные - локационно потеряны или покинули воздушное пространство.
"По предварительной информации, повреждений и пострадавших на территории Киева не допущено", - отметили в КГВА.
Обстрел Киева и области
Тревога в Киеве объявлялась несколько раз. В частности, в Киеве и ряде регионов Украины вечером вторника, 18 марта, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара. Около 21:00 в Киеве раздавались взрывы, работала ПВО.
Уже позже, около 23:00, в Киеве снова раздавались взрывы, но на этот раз ПВО работала по российским дронам. Кроме того, оккупанты атаковали Киевскую область дронами. В результате атаки есть раненый и повреждены дома.
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