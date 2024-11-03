Тревога длилась почти полсуток. В Киевской области есть повреждения в пяти районах

Из-за атаки российских дронов в ночь на 3 ноября есть повреждения в пяти районах Киевской области. Тревога продолжалась почти 11 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.
"Киевская область отразила очередную массированную атаку вражеских дронов. Тревога продолжалась почти 11 часов. В регионе активно работали силы ПВО. Вражеские цели были уничтожены", - рассказал он.
Несмотря на то, что попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено, пострадавших нет, в нескольких районах есть повреждения, начались пожары.
"В пяти районах фиксируются повреждения в результате падения обломков сбитых целей. По состоянию на 8:30 в трех районах в четырех жилых многоэтажках выбито остекление окон и балконов", - отметил Кравченко.
Кроме того, повреждены пять частных домов - выбиты окна и двери, повреждены кровли и фасады.
"В одном из домов произошло возгорание крыши. Пожар ликвидирован. Также пожар ликвидирован на хозяйственном здании. Обломками сбитых целей повреждены три автомобиля. Один из них полностью уничтожен", - отметил глава ОВА.
К тому же, в четырех районах в результате падения обломков ликвидированы пожары травяного настила и лесной подстилки.
Силы ПВО постоянно отражают атаки дронов на Киев в столичном регионе. Ночь на 3 ноября не стала исключением. В Киевской области гремели взрывы, работала ПВО.
В КГВА рассказали, что ПВО сбила все дроны, которые РФ направила на Киев. И это не смотря на то, что на столицу беспилотники шли группами и на очень низкой высоте.
Добавим, что оккупанты атакуют Киев через Киевскую область в последнее время очень часто. Например, в ночь на 2 ноября в Киевской области из-за атаки дронов пострадала женщина. Также были повреждения.
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