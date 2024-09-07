Тревога длилась более 8 часов. В ОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Киевскую область

В Киевской области упали обломки дронов во время атаки РФ в ночь на 7 сентября. Тревога в регионе длилась более 8 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.
"Враг не прекращает атаковать Киевскую область. Этой ночью из-за атаки дронами тревога продолжалась более 8 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели", - рассказал он.
Несмотря на то, что попаданий в объекты критической, жилой инфраструктуры и пострадавших нет, не обошлось без повреждений.
"В результате падения обломков сбитых целей в одном из районов повреждены три частных дома. Выбиты окна, повреждены двери, кровли крыш", - добавил Кравченко.
Кроме того, в двух районах за пределами населенных пунктов зафиксированы пожары травяного настила и стерни.
"Воспламенения оперативно ликвидированы", - констатировал глава ОВА.
В ночь на 7 сентября российские оккупанты снова атаковали территорию Украины. Объявлялась тревога из-за угрозы дронов-камикадзе. В Киевской области, как и в Киеве работала ПВО.
Позже стало известно, что обломки дронов упали в нескольких локациях Киева. В частномти, сообщалось об их обнаружении в Печерском и Днепровском районах столицы.
При этом, силы ПВО уничтожили все "Шахеды", которые направлялись на Киев.
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