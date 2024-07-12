Тревога длилась более 7 часов. В ОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Киевскую область

"Враг в очередной раз пытался атаковать нашу область. Тревога объявлялась трижды и продолжалась с вечера и почти всю ночь - более 7 часов", - рассказал он.

По его словам, во время атаки в воздушном пространстве были зафиксированы ракеты и ударные дроны.

"В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели", - констатировал Кравченко.

Последствия атаки РФ

По данным главы ОВА, попаданий в жилые и критические инфраструктурные объекты не зафиксировано, пострадавших нет.

В настоящее время оперативные группы фиксируют падение обломков в трех районах на открытых местностях за пределами застройки, работа продолжается.