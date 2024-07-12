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Тревога длилась более 7 часов. В ОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Киевскую область

Фото: названы последствия атаки РФ на Киевскую область 12 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киевской области во время атаки РФ тревога длилась больше семи часов. Падение обломков зафиксированы сразу в трех районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

"Враг в очередной раз пытался атаковать нашу область. Тревога объявлялась трижды и продолжалась с вечера и почти всю ночь - более 7 часов", - рассказал он.

По его словам, во время атаки в воздушном пространстве были зафиксированы ракеты и ударные дроны.

"В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели", - констатировал Кравченко.

Последствия атаки РФ

По данным главы ОВА, попаданий в жилые и критические инфраструктурные объекты не зафиксировано, пострадавших нет.

В настоящее время оперативные группы фиксируют падение обломков в трех районах на открытых местностях за пределами застройки, работа продолжается.

Обстрел РФ по Украине

Российские войска обстреляли территорию Украину, начиная с вечера 11 июля и ночью, 12 июля. Оккупанты устроили очередной комбинированный удар с использованием ракет Х-101 и "шахедов". В Киевской области работала ПВО, а на подступах к Киеву удалось сбить российский дрон.

По данным Воздушных сил, Россия атаковала Украину пятью ракетами Х-101 и 19 дронами-камикадзе. ПВО сбила все пять ракет и 11 дронов. При этом, не исключено, что во время атаки захватчики использовали восемь имитаторов ударных БПЛА.

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