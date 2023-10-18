Тревог станет больше? Чего ждать украинцам после заявления Путина по МиГам над Черным морем

"Как работает система оповещения? Только в небо поднимается МиГ как носитель "Кинжала", воздушная тревога начинает раздаваться по всей территории Украины. Конечно, будет больше, но они так же происходят, как враг поднимает свои самолеты с Курской или Брянской области", - объяснил он.

Но, как говорит эксперт, если эти самолеты будут дислоцировать в Крыму, это может быть замечательной историей задействования украинскими силами наших дронов, ракет для попадания по этим самолетам, потому что в Крым мы можем достать, а использование ATACMS с кассетной составляющей может свидетельствовать о том, что и до МиГов мы тоже можем добраться и соответственно превратить их в кучу металлолома.

"Я уверен в том, что Генштаб просчитывает все варианты, в том числе и уничтожение МиГов в пунктах дислокации, потому что мы должны понимать, что сверхзвуковой самолет очень привязан к пунктам базирования", - добавил Селезнев.

Он объясняет: если использовать МиГи над акваторией Черного моря, соответственно, они должны дислоцироваться на территории Крыма, а территория Крыма – это наша земля.

"Я думаю, наши патризаны будут работать над тем, чтобы создавать проблемы и для техперсонала, и для пилотов. Потому что нечего делать вражеским самолетам, тем более МиГам на территории нашей страны", - резюмировал он.

Заявление Путина

После того, как украинские военные провели ряд операций в Черном море, российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские истребители МиГ-31К будут патрулировать небо над Черным морем.

В то же время авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап в комментарии РБК-Украина заявил, что заявления российского диктатора Владимира Путина о патрулировании - это запугивание. Такого же мнения придерживаются и в ВМС Украины.