Длятся уже 51 неделю. Беларусь снова продлила военные учения с РФ

"Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 15-16 апреля станут выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский" и "Гожский", - говорится в сообщении.

В общем, продолжение учений на белорусских полигонах сейчас выглядит так с 17 апреля и до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 22.04;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 24.04;

Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 22.04;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 23.04;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 21.04;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 24.04;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 23.04;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 23.04.

Фото: Беларусь продлила совместные учения с РФ (t.me/Hajun_BY)

Военные учения на белорусских полигонах непрерывно идут с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составило 51 неделю.

В мониторинговой группе отметили, что Вооруженные силы Беларуси улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.