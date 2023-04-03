В Беларуси снова продлили военные учения с РФ, - "Гаюн"
В Беларуси продлили совместные с Россией военные учения как минимум до 10 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
"Об этом говорит график проведения учений на белорусских полигонах. 1-2 апреля были выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжают работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский" и "Обуз-Лесновский" ", - говорится в сообщении.
Продолжение учений на белорусских полигонах сейчас выглядит так с 3 апреля и до:
- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 08.04;
- Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 07.04;
- Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 08.04;
- Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 09.04;
- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 07.04;
- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 10.04;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 09.04;
- Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 09.04.
Фото: Беларусь продлила совместные учения с РФ (t.me/Hajun_BY)
Военные учения на белорусских полигонах непрерывно идут с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составило 49 недель.
В мониторинговой группе отметили, что Вооруженные силы Беларуси улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Беларуси приступили к проверке боевой готовности армии. Она проводится по приказу самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Однако командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина осведомлена о перемещении вооружения и военной техники в Беларуси в рамках проверки готовности армии. Силы обороны всегда готовы к адекватному реагированию.
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