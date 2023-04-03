В Беларуси снова продлили военные учения с РФ, - "Гаюн"

В Беларуси продлили совместные с Россией военные учения как минимум до 10 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн" .

"Об этом говорит график проведения учений на белорусских полигонах. 1-2 апреля были выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжают работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский" и "Обуз-Лесновский" ", - говорится в сообщении.

Продолжение учений на белорусских полигонах сейчас выглядит так с 3 апреля и до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 08.04;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 07.04;

Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 08.04;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 09.04;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 07.04;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 10.04;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 09.04;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 09.04.

Фото: Беларусь продлила совместные учения с РФ (t.me/Hajun_BY)

Военные учения на белорусских полигонах непрерывно идут с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составило 49 недель.

В мониторинговой группе отметили, что Вооруженные силы Беларуси улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.