ua ru
Вт, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Продлятся почти месяц. Возле Макарова будут проходить учения, возможны взрывы

Новина українською →
Киев, Вторник 31 января 2023 17:21
Продлятся почти месяц. Возле Макарова будут проходить учения, возможны взрывы Фото: возле Макарова будут проходить учения, возможны взрывы (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На территории Макаровской общины будут проходить обучение военных, возможны звуки взрывов. Они продлятся с 1 по 22 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram поселкового главы Макарова Вадима Токаря.

"С 1 по 22 февраля на территории общины начинаются учения подразделений сил обороны. Возможно, будут слышны звуки взрывов и стрелкового оружия", - рассказал он.

Как сообщалось, в Киеве и области в понедельник, 30 января, можно было слышать звуки взрывов. В одном из районов региона проходили учения саперов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область вибухи
NEWS
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
DAILY
Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира