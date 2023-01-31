Продлятся почти месяц. Возле Макарова будут проходить учения, возможны взрывы

На территории Макаровской общины будут проходить обучение военных, возможны звуки взрывов. Они продлятся с 1 по 22 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram поселкового главы Макарова Вадима Токаря.

"С 1 по 22 февраля на территории общины начинаются учения подразделений сил обороны. Возможно, будут слышны звуки взрывов и стрелкового оружия", - рассказал он.

Как сообщалось, в Киеве и области в понедельник, 30 января, можно было слышать звуки взрывов. В одном из районов региона проходили учения саперов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.