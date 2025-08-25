Исторический триумф: украинские гимнастки выиграли чемпионат мира впервые с 2002 года

Сборная Украины впервые за 10 лет выиграла командную медаль ЧМ, а групповщицы добыли сенсационное золото в финале с 3 мячами и 2 обручами.

"Украинки громко завершили выступления на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходил в бразильском Рио! В последнем финале соревновательного дня - упражнениях с тремя мячами и двумя обручами - украинкам не было равных", - рассказали в НОК.

Что известно о чемпионате мира

Чемпионат мира впервые проходил в Южной Америке - в Бразилии. Украинские гимнастки потратили 60 часов на дорогу, а потому почти не имели времени на акклиматизацию. Влажный климат и логистические трудности добавляли вызовов. Команда прибыла в Рио 18 августа, а уже 20-го стартовали соревнования.

Исторический триумф украинской сборной

На чемпионате мира Украина завоевала первое за 10 лет командное золото.

Наша команда в групповых упражнениях выигрывала золото ЧМ до этого лишь раз в истории - в далеком 2002-м украинки стали лучшими в финале с 5 лентами.

И вот, Елизавета Азза, Диана Баева, Валерия Перемета, Кира Ширикина и Александра Ющак получили сенсационное золото в финале с 3 мячами и 2 обручами.

Судьи оценили выступление девушек в 28.650 балла, что позволило опередить хозяек соревнований лишь на 0,100 балла.

Последний раз наша команда поднималась на высшую ступеньку чемпионата мира еще в 2013-м, когда золото завоевала Анна Ризатдинова.

Эта победа стала настоящей сенсацией турнира в Рио-де-Жанейро и подарила украинскому спорту долгожданный момент триумфа.

Это лишь второе золото в истории Украины в групповых упражнениях на ЧМ - первое было еще в 2002 году.

Команда и тренер

Состав группы в течение сезона постоянно менялся из-за травм и высоких нагрузок. В финале украинскую команду к победе привела Ирина Блохина, которая смогла сплотить коллектив после многочисленных изменений в составе и вывести его на пик формы именно на главном турнире года.

