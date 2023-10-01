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Украинка Калинина выбила победительницу Уимблдона на старте China Open

Пекин, Воскресенье 01 октября 2023 10:16
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Украинка Калинина выбила победительницу Уимблдона на старте China Open Фото: Ангелина Калинина победила представительницу топ-10 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одолела первый раунд престижного турнира в Пекине. В трех сетах она обыграла Маркету Вондроушову из Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

China Open, женщины, 1-й раунд

Вондроушова – Калинина – 1:2 (6:1, 4:6, 1:6)

Действующая победительница Уимблдонского турнира классно начала. Она просто "смяла" украинку в дебюте встречи, взяв пять геймов подряд. Калинина смогла ответить одним брейком, но тут же отдала четвертый пункт на собственной подаче.

Интереснее стало во втором сете. Здесь соперницы сосредоточились на своих подачах. В середине партии украинская теннисистка сделала важный шаг к успеху, оформив брейк на подаче Вондроушовой. Отреагировать на этот ход чешка не смогла, поэтому матч перешел в решающий сет.

Калинина весомую заявку на победу сделала в первом же гейме. Она взяла подачу Вондроушовой, а затем повторила это достижение в пятом. Поведя 4:1, украинка не расслабилась. Она классно отработала на собственной подаче, а затем с еще одним брейком с первой попытки реализовала матчбол.

В следующем круге Калинина встретится с Дарьей Сэвилл. В первом раунде австралийка выбила другую чешку – Катерину Синякову. Поединок состоится 2 октября.

К слову, накануне Костюк выбила итальянку Коччаретто по пути в 1/16 финала турнира.

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