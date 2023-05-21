"Реал" в драматическом финале баскетбольной Евролиги обыграл "Олимпиакос"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Евролига, плей-офф, финал

"Олимпиакос" – "Реал" – 78:79 (24:17, 21:28, 18:14, 15:20)

Начали команды на равных. Но после небольшой подготовки греческий гранд завладел инициативой. Результат не заставил себя ждать, ведь "Оли" методично увеличивал собственное преимущество над мадридцами. Пиковый перевес в первой четверти составил 12 пунктов, но в концовке "Реал" немного прибавил и пять очков отыграл.

Вторая десятиминутка стала зеркальным отражением первой. Королевский клуб быстро развеял гандикап пирейцев и дал старт качелям. Несколько раз лидерство в счете переходило из рук в руки. В конце концов, на большой перерыв финалисты ушли с ничьей (45:45).

Под лозунгом "Никто не хотел проигрывать" прошла и третья четверть. Сначала дважды вперед вышел "Реал", дальше – "Олимпиакос". Но в середине отрезка греки, пусть и минимально, но пытались быть впереди. Мадридцы продолжали сражаться и даже сравняли счет на последних минутах. Впрочем, пирейцы набрали 4 пункта против нуля.

Эта "четверка" стала словно заколдованной для "Реала". "Оли" на протяжении финальной четверти то увеличивал преимущество, то возвращался на предыдущие рубежи. Но подобраться поближе, чем на те же четыре пункта, Королевский клуб долго не мог. Лишь на последней минуте мадридцы сократили отрыв до минимума.

А потом произошло чудо. В безнадежной, казалось, ситуации Серхио Льюль смело пошел атаковать корзину "Олимпиакоса", когда все партнеры оказались закрытыми. Он пересек линию штрафных и высоким броском набрал два пункта за 3 секунды до сирены! Отыграться пирейцы уже не успели...

Для "Реала" завоеванный в Каунасе трофей стал 11-м в истории турнира. Королевский клуб – безусловный лидер Евролиги по количеству побед. За последние 8 лет мадридцы в третий раз триумфовали в сильнейшей континентальной лиге.