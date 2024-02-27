Новичок сезона фантастическим проходом не спас "Мемфис" от фиаско: момент дня в НБА
Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил универсальный форвард "Мемфис Гриззлис" Грегори Джексон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
19-летний дебютант проявил себя под занавес первой четверти противостояния с "Бруклином". Он финтами расшатал Симмонса, ворвался в "краску" и в окружении двух соперников хладнокровно набрал два пункта.
Стараний Джексона не хватило для всеобщего успеха "Гриззлис". "Мемфис" потерпел домашнее поражение (86:111) и остался среди аутсайдеров Западной конференции. "Нетс" же продолжают цепляться за возможность попасть в топ-10 на Востоке.
Самым результативным на паркете стал защитник "Бруклина" Деннис Шредер. Он набрал 18 очков, сделал 2 подбора и отдал 5 передач. В то же время Джексон добавил в копилку "Мемфиса" 6 пунктов.
Кто такой Грегори Джексон
Уроженец Колумбии – столицы Южной Каролины, на студенческом уровне выступал за местных "Геймкокс". На драфте НБА-2023 выбран "Мемфисом" под 45-м номером.
Заключил двусторонний контракт с "Гриззлис" после выступлений в Летней лиге ассоциации. Дебютировал в регулярном первенстве 31 октября, сыграв 38 секунд против "Далласа". Во втором поединке установил персональный рекорд результативности (28 очков). Параллельно защищал цвета фарм-клуба – "Мемфис Хасл".
В составе сборной США U-18 триумфовал на ФИБА Америк-2022. Носит прозвище GG.
К слову, накануне центровой "Вашингтона" Холмс возглавил подборку моментов с результативным аллей-упом.
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