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Защитник "Оклахомы" совершил победный бросок за считанные секунды до сирены: момент дня в НБА

Оклахома, Среда 24 января 2024 08:59
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Защитник "Оклахомы" совершил победный бросок за считанные секунды до сирены: момент дня в НБА Фото: Джейлен Уильямс набрал 19 очков против "Портленда" (oklahoman.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил атакующий защитник "Оклахомы-Сити Тандер" с навыками легкого форварда Джейлен Уильямс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

22-летний американец решил судьбу домашнего противостояния с "Портлендом". При равном счете (109:109) он взял инициативу на себя и прямо перед сиреной выполнил классную и точную попытку на 2 очка от левого края.

Домашняя победа позволила "Оклахоме" стать лидером Западной конференции НБА. Рекорд команды – 30 побед, 13 поражений. В свою очередь "Портленд" остался здесь на предпоследней строчке.

Самым результативным в поединке стал лидер "Тандер" Шей Гилджес-Александер. Он закончил матч с дабл-даблом (33 очка, 6 подборов, 10 ассистов). Вильямс же добавил в копилку "Оклахомы" 19 пунктов.

Кто такой Джейлен Уильямс

Уроженец Колорадо, на студенческом уровне выступал за Университет Санта-Клары. На драфте НБА-2022 выбран "Оклахомой" под 12-м номером.

Играл в баскетбол в гилбертской школе Перри в штате Аризона, куда переехала его семья. В старших классах вырос более чем на 20 см. В колледже прогрессировал в каждом новом сезоне Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). В дебютном сезоне попал в Сборную новичков ассоциации.

Прозвище – J-Dub. Его младший брат Коуди считается одним из самых перспективных баскетболистов и в прошлом году начал выступления за "Колорадо Буффалос" в NCAA.

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