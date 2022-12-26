Держат в ужасных условиях и подвергают пыткам. Россияне продолжают похищать людей на оккупированных территориях

Родственников задержанных не информируют о причинах, а обычно и о местонахождении близких.

Семьям не дают видеться, и в лучшем случае позволяют только передачи, без гарантии, что продукты доходят до адресата.

"Фактически это похищение, ведь о суде и адвокатах речи не идет. Обычно людей держат в ужасных условиях и подвергают пыткам. При этом задержание не имеет смысла, ведь враг даже не выведывает данные, а просто требует признаться в "легенде", чтобы отчитаться в Москву о успехи в борьбе с диверсантами, - отметили в ЦНС.

Украинских граждан призывают по возможности покинуть временно оккупированные территории до момента их освобождения ВСУ.