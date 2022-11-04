Держим позиции. Зеленский назвал самые горячие направления фронта

"На этих и некоторых других направлениях в Донецкой области российская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, видимо, не тратила в двух Чеченских войнах, вместе взятых. Но реальный уровень потерь России скрывается от российского же общества", - заявил президент Украины.

По его словам, позиции у Бахмута и Соледара под контролем ВСУ и именно здесь продолжаются наиболее жестокие боевые действия в течение всей недели. Президент добавил, что в течение этих суток в большинстве регионов Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога и уже есть сбитые "Шахеды" и "Калибры". Восемь дронов сбили бойцы 301-го Никопольского зенитного ракетного полка, а две ракеты уничтожены силами воздушных командований.

"На юге как всегда хорошие достижения у бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Уничтожают технику врага, российскую живую силу. На отлично работают и бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады. Очень метко", - добавил президент.