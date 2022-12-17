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"Инвестиции" России в террор нужно перекрывать еще большей помощью Украине, - Зеленский

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Киев, Суббота 17 декабря 2022 21:30
"Инвестиции" России в террор нужно перекрывать еще большей помощью Украине, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

"Инвестиции" Российской Федерации в террор нужно перекрывать большей помощью людям, на кого этот террор направлен.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Россия не жалеет ресурсов на войну против нашего народа – именно против людей, всех украинцев от Луцка до Харькова, от Сум до Одесщины. И я благодарен каждому лидеру, я благодарен каждому народу – нашим партнерам, которые понимают, что столь масштабные "инвестиции" России в террор – уже, представьте себе, более 4 тысяч ракет! – нужно перекрывать еще большей помощью людям, против которых этот террор направлен", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что Украина на этой неделе получила важные решения от ЕС, стран-партнеров в Европе и США, которые помогут сохранять стабильность сейчас и в следующем году. Это касается и оборонной поддержки, и энергетической, и макрофинансовой помощи для Украины.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря.

Позже Зеленский заявил, что на что бы ни рассчитывали российские военачальники, но новые массированные ракетные удары не изменят ситуацию на фронте.

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Владимир Зеленский Вторжение России в Украину ракетный удар
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