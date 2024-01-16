Тридцать шесть ББМ и более 1000 оккупантов. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро вторника 16 января, составили 1100 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 372 090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 ББМ, 33 автомобиля противника, 30 артсистем и 24 танка.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Страткома Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.24 ориентировочно составили:
Украинские военные отразили 32 атаки противника на Лиманском направлении, расширяют плацдарм на Херсонском направлении. Авиация сил обороны ударила по 22 районам сосредоточения личного состава противника.
В частности, по данным Института изучения войны, украинские и российские войска продолжили позиционные бои в западной части Запорожской области, несмотря на плохую погоду в этом районе. ВСУ нанесли удар по позиции российских ВДВ возле Бахмута/
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