Трибунал для Кремля растет: Северная Македония присоединилась к инициативе

По словам Муцунского, Северная Македония присоединилась к инициативе Европейского Союза по созданию специального суда, призванного привлечь к ответственности высшее военное и политическое руководство России за военные преступления, совершенные в Украине.

Она стала единственной страной из региона Западных Балкан, принявшей участие во встрече во Львове, где было принято соответствующее решение.

Уважение к международному праву

Глава МИД Северной Македонии отметил, что страна присоединилась к инициативе, поскольку выступает за уважение к международному публичному и гуманитарному праву. Он добавил, что его страна присоединилась к спецтрибуналу "в полной коммуникации и координации со всеми стратегическими партнерами в сфере внешней политики".

"Почему наша страна становится частью этого процесса, и что наши граждане должны знать, так это то, что уважение к международному публичному праву и международному гуманитарному праву является одним из ключевых и важнейших инструментов, особенно для таких малых стран, как наша", - подчеркнул Муцунский.

Он также подчеркнул, что Северная Македония принципиально поддерживает эту инициативу, как и все усилия, направленные на утверждение международного права.

"Политика иногда может быть сильнее закона, но это не означает, что мы как государство не должны последовательно стоять за принципами, которые мы отстаиваем", - отметил министр.

По его словам, только время покажет, достигнет ли инициатива своих целей, однако это - реальный и необходимый шаг в нынешнем геополитическом контексте.