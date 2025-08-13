RU

Три знака Зодиака, которые избавятся от душевной боли в августе: кто в списке

Какие знаки Зодиака начнут новую жизнь уже в середине августа (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Август принесет эмоциональное облегчение для трех знаков Зодиака. Астрологи утверждают, что именно в этот период представители этих знаков смогут избавиться от внутренней боли, пережить личные трансформации и наконец снова ощутить покой.

О ком именно идет речь, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Телец

Для Тельцов август станет временем внутреннего обновления и освобождения от накапливавшегося в последние месяцы эмоционального бремени. Вы начнете по-другому воспринимать ситуации из прошлого, ранее вызывавшие боль или разочарование.

Поддержка близких и гармония в личной жизни помогут вам восстановить душевный баланс. Это также хороший период для прощения - как себя, так и других.

Весы

Весы в августе получат возможность наконец-то закрыть "старые эмоциональные гештальты". Вероятно, состоится разговор или событие, которое поставит точку в сложных отношениях или продолжительной внутренней борьбе.

Появится ясность и понимание, чего вы хотите от жизни без лишних переживаний и сомнений. Вы почувствуете легкость и покой, которых давно ждали.

Скорпион

Для Скорпионов август станет месяцем глубочайшего эмоционального исцеления. Вы сможете отпустить обиды, долгое время мешающие двигаться вперед.

Этот период откроет новые горизонты в личной жизни или в саморазвитии, которые заменят старую боль вдохновением. Ваш внутренний ресурс восстановится, а интуиция подскажет правильное направление.

ГороскопЗнаки ЗодиакаАстрология