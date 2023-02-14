Три военных самолета армии РФ вторглись в воздушное пространство Польши, их "вывели"

Два истребителя F-35 ВВС Нидерландов перехватили группу из трех российских военных самолетов в небе над Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Неизвестные самолеты приблизились к польской зоне ответственности НАТО со стороны Калининграда, РФ", — говорится в заявления министерства обороны Нидерландов. Сообщается, что воздушное пространство нарушили два штурмовика Су-27 и самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М. Пара F-35 Нидерландов сопровождали российские самолеты, "вывели" их из воздушного пространства Польши и партнерам по НАТО для дальнейшего сопровождения. В Министерстве обороны Нидерландов заявили, что восемь голландских F-35 временно базируются в Польше.