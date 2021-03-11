"Слуга народу" хоче регламентувати роботу коаліції та опозиції в Раді, - нардеп
Фракція "Слуга народу" хоче регламентувати роботу коаліції та опозиції у Верховній раді. Депутатам пропонують висловити свої пропозиції до відповідного проекту закону.
"Як відомо, впродовж діяльності Верховної ради поточного скликання неодноразово дискутувалось питання необхідності унормування статусу та засад роботи парламентської опозиції", - вказано у зверненні Апарату ВР до керівників секретаріатів депутатських фракцій та груп.
Пропозиції парламентарі зможуть висловити до 15 березня.
"Надсилається для опрацювання та висловлення до 15 березня 2021 року можливих пропозицій проект закону про внесення змін до регламенту ВР щодо організації діяльності коаліції депутатських фракцій та парламентської опозиції", - поінформував Апарат.
Нагадаємо, перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент відмовився від напрацювання окремого закону про опозицію.
Так, наприкінці січня спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що опозиційні сили не демонструють "інтенсивну боротьбу" за цей документ.
Як писало РБК-Україна, в кінці липня 2020-го Разумков анонсував, що парламент може прийняти закон про опозицію на наступній сесії.