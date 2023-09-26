Три варианта. В ТЦК рассказали, как получить статус участника боевых действий

Для получения статуса участника боевых действий в комиссию может обратиться командир воинской части, лично военнослужащий или уволенный военный в запас через ТЦК и СП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Дарницкого районного в городе Киеве ТЦК и СП Александра Галая брифинга .

По обращению командира воинской части

Для предоставления статуса УБД командиры воинских частей в месячный срок после завершения лицами выполнения задач обязаны подать на рассмотрение комиссии справки о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны по установленной форме и с документами, которые являются основанием для предоставления лицам статуса участника боевых действий.

Документы, которые должен предоставить командир:

1. Справка о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны, форма которой утверждена приложением 6 к постановлению КМУ №413.

2. Не менее одного из следующих документов: выписки (копии) боевых донесений; выписки (копии) из журналов боевых действий (оперативных задач, ведение оперативной обстановки); выписки (копии) из вахтенных журналов; копии полетных листов; копии материалов специальных (должностных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.

Комиссии изучают предоставленные документы. В случае необходимости заслушивают объяснения лиц, в отношении которых они поданы, свидетелей. Они в месячный срок со дня поступления документов принимают решение о предоставлении статуса участника боевых действий. В случае отказа в предоставлении статуса УБД должно быть обосновано решение об отказе.

Обращение лично военного во время несения службы

Сначала следует обратиться с рапортом к командиру воинской части. В рапорте следует отметить, что с целью получения статуса УБД лицо просит предоставить необходимые документы. А именно:

1. Справка о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны, форма которой утверждена приложением 6 к постановлению КМУ №413.

2. Не менее одного из следующих документов: выписки (копии) боевых донесений; выписки (копии) из журналов боевых действий (оперативных задач, ведение оперативной обстановки); выписки (копии) из вахтенных журналов; копии полетных листов; копии материалов специальных (должностных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.

Далее следует обратиться с комплектом документов в соответствующую комиссию за подчиненностью.

После этого комиссии изучают документы. В случае необходимости заслушивают объяснения лиц, по которым они поданы, свидетелей. И в месячный срок со дня поступления документов принимается решение о предоставлении статуса участника боевых действий.

Если представленный рапорт не принес результатов, следует обратиться с ним к высшему командиру для получения пакета документов. После чего следует обращение в комиссию.

Предоставление статуса УБД лицу, уволенному с военной службы

Для получения статуса УБД по личному обращению лица, уволенного с военной службы, следует обратиться в ТЦК и СП по месту нахождения на учете с заявлением о рассмотрении вопроса получения УБД. Человек должен дать согласие на сбор и обработку персональных данных. После этого следует заверенные копии страниц паспорта гражданина Украины и представление документов о присвоении идентификационного номера. Также следует добавить два фото3х4 - цветные на матовой основе.

После этого ТЦК и СП обращается с запросом в воинскую часть для направления таких документов. А именно:

1. Справки о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны, форма которой утверждена приложением 6 к постановлению КМУ №413.

2. Не менее одного из следующих документов: выписки (копии) боевых донесений; выписки (копии) из журналов боевых действий (оперативных задач, ведение оперативной обстановки); выписки (копии) из вахтенных журналов; копии полетных листов; копии материалов специальных (должностных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.

Однако не всегда только один из вышеперечисленных документов может стать безоговорочным подтверждением участия военнослужащего в мероприятиях. Поэтому ответственные лица ТЦК и СП должны привлечь к комплекту документы, которые содержат достаточно доказательств и подтверждают факт прохождения службы военного в воинской части или органе, подразделении, учреждении или заведении именно в то время и в том районе, где велись боевые действия, указанные в содержании боевых донесений, журналов боевых действий и т.д.

Напомним, ранее в ТЦК объясняли, как получить статус ветерана военной службы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.