Три українські тенісистки зіграють в основній сітці турніру в Індіан-Уеллсі

Відбулося жеребкування першого в сезоні турніру категорії Premier Mandatory

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко выступят в основной сетке турнира WTA в Индиан-Уэллсе, США. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Первая ракетка Украины начнет участие в соревнованиях сразу со второго круга, где встретится с победительницей матча София Кенин (США) - Ван Ифань (Китай).

Цуренко, как Свитолина, пропустит стартовый раунд. Cоперница украинки определится в поединке между обладательницей wild card Джессикой Пегулой и одной из победительниц квалификации.

Ястремская, в свою очередь, впервые выступит в Индиан-Уэллсе. В первом круге проведет дебютный матч против австралийки Дарьи Гавриловой.

Отметим, что еще одна украинская теннисистка Катерина Козлова участвует в квалификационном туре соревнований и уже дошла до финала.

Первый в сезоне турнир категории Premier Mandatory пройдет с 6 по 17 марта 2019 года.

Напомним, две украинские теннисистки установили личные рекорды в рейтинге WTA.