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Дві українські тенісистки встановили особисті рекорди у рейтингу WTA

Новини » Спорт    25.02.2019 - 12:17
Дві українські тенісистки встановили особисті рекорди у рейтингу WTA
Фото: Катерина Козлова (wtatennis.com)

Світоліна залишилася шостою

Дві тенісистки з України - 19-річна Катаріна Завацька і 15-річна Дарина Лопатецкая - встановили особисті рекорди в рейтингу WTA, посівши 174 і 301 позиції відповідно. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

За підсумками ігрового тижня зберегла за собою шосте місце Еліна Світоліна після виступу в Дубаї, де вона дійшла до півфіналу.

Найбільший прогрес серед представниць України показала чвертьфіналістка в Будапешті Катерина Козлова, яка піднялася в рейтингу на 11 позицій, тепер вона займає 115 місце.

Опустилася на 24 рядок рейтингу Леся Цуренко - українка здала одну позицію. Також дві строчки втратила Даяна Ястремська, яка тепер 36.

Ангеліна Калініна піднялася на 5 позицій (125), а Марта Костюк (192) і Катерина Бондаренко (227) опустилися на одну сходинку.

Нагадаємо, на початку лютого вперше в історії національного тенісу відразу три дівчини потрапили в топ-35 рейтингу WTA.

Світоліна не змогла захистити титул на турнірі в Дубаї Цуренко програла другий ракетці світу в боротьбі за 1/4 фіналу турніру в Дубаї
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