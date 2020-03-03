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Три тенісні турніри в Південній Кореї перенесені через коронавірус

Новини » Спорт     03.03.2020 - 16:27
Три тенісні турніри в Південній Кореї перенесені через коронавірус
Фото: (atptour.com)

У ATP змінили календар змагань в зв'язку з заходами безпеки

Відразу три турніри категорії Challenger в Південній Кореї, які повинні були пройти в кінці квітня - першій половині травня, перенесені на серпень. Оновлений календар туру опубліковано на офіційному сайті ATP у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Зміни торкнулися змагань в Сеулі, Пусані і Кванджу.

На цей час скасований в китайському Ан'іне (20-26 квітня).

Раніше стало відомо, що весняний Challenger в Мадриді перенесли на прохання організаторів на жовтень.

Також скасовувано Challenger в Самарканді, Казахстан, який повинен був стартувати 11 травня. У календарі з'явився новий турнір - Challenger в Мансанільо (Мексика), який пройде з 20 по 26 квітня.

У зв'язку зі спалахом нової епідемії в Китаї вже були скасовані проведення міжнародні турніри з тенісу, лижного спорту, футболу, хокею та баскетболу. Крім того, скасований і Гран-прі Китаю.

Через вірус скасували чемпіонський бій українського боксера Віктора Постола проти американця Хосе Раміреса, який повинен був відбутися 1 лютого в китайському місті Хайкоу.

Також через коронавірус змінений формат проведення етапу Кубка світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто.

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