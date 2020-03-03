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Три теннисных турнира в Южной Корее перенесены из-за коронавируса

Новости » Спорт     03.03.2020 - 16:27
Три теннисных турнира в Южной Корее перенесены из-за коронавируса
Фото: (atptour.com)

В ATP изменили календарь соревнований в связи с мерами безопасности

Сразу три турнира категории Challenger в Южной Корее, которые должны были пройти в конце апреля - первой половине мая, перенесены на август. Обновленный календарь тура опубликован на официальном сайте ATP в связи со вспышкой коронавируса.

Изменения коснулись соревнований в Сеуле, Пусане и Кванджу.

На данный момент отменен в китайском Анъине (20-26 апреля).

Ранее стало известно, что весенний Challenger в Мадриде перенесли по просьбе организаторов на октябрь.

Также отменен Challenger в Самарканде, Казахстан, который должен был стартовать 11 мая. В календаре появился новый турнир - Challenger в Мансанильо (Мексика), который пройдет с 20 по 26 апреля.

В связи со вспышкой новой эпидемии в Китае уже были отменены проведения международные турниры по теннису, лыжному спорту, футболу, хоккею и баскетболу. Кроме того, отменен и Гран-при Китая.

Из-за вируса отменили чемпионский бой украинского боксера Виктора Постола против американца Хосе Рамиреса, который должен был состояться 1 февраля в китайском городе Хайкоу.

Также из-за коронавируса изменен формат проведения этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

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