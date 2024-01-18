Три сценария. Что будет с украинскими беженцами в Чехии после 2025 года

Утвержденные правительством меры по адаптации и интеграции беженцев будут касаться долгосрочного жилья, трудоустройства, обучения чешскому языку, доступности школ. Речь также шла о доступе к медицинскому страхованию, признанию квалификации.

Сейчас в стране проживают 364 тысяч бежавших от войны, преимущественно женщины с детьми. Временная защита в ЕС действует до конца марта 2025 года.

"Мы должны думать дальше и продолжать делать следующие шаги. Мы должны думать в будущем, как мы будем продолжать интеграцию, что произойдет, если временная защита превратится в другую систему", – отметил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

В документе предусмотрены три сценария. Согласно основному варианту, в Чехии будут жить около 350 тысяч беженцев, прибывать будут мало, некоторые люди вернутся.

Второй сценарий разработан на случай перенесения боевых действий на другие территории Украины и суровой зимы. Поток людей возрастет до показателей весны 2022 года. В Чехии при таком сценарии будут проживать около 700 тысяч беженцев, часть из которых захотят осесть в стране.

По третьему сценарию война прекратится или ситуация станет безопаснее, поэтому люди будут постепенно возвращаться. При таком варианте развития событий в стране может остаться около 200 тысяч беженцев.

Предполагается, что Чехия может справиться с прибытием до 4 тысяч новых людей в неделю, если только треть из них будут нуждаться в жилье. Если будут прибывать более 5000 беженцев в неделю, придется вводить антикризисное управление и со временем может быть объявлено чрезвычайное положение.

С конца марта 2025 года должна начаться подготовка к долгосрочному решению с мерами по интеграции тех, кто хочет остаться в Чехии и программой возвращения.