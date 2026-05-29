Три сценария: насколько подорожает продуктовая корзина в Украине летом 2026 года

Три сценария

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии РБК-Украина озвучил три возможных сценария изменения стоимости продуктовой корзины этим летом по сравнению с прошлым годом:

Базовый сценарий: Продуктовая корзина может быть примерно на 8-15% дороже, чем в прошлом году.

Сезонные овощи частично будут сдерживать рост, но более дорогая логистика, электроэнергия, топливо, потери части урожая фруктов и ягод и стабильно высокие затраты производителей не позволят говорить об общем удешевлении продуктов.

Оптимистический сценарий : Рост стоимости удержится в пределах 5-8%.

Пессимистический сценарий: Чек украинца может вырасти на 15-25%, если погодные и энергетические риски усилятся.

Другое мнение

В свою очередь исполнительный директор Экономический дискуссионный клуб Олег Пендзин в комментарии РБК-Украина отметил, что сейчас продуктовая корзина уже выросла в цене на 9,5%.

"На сегодняшний момент продовольственная корзина выросла в цене на 9,5%. Это на сегодняшний момент, а летом она будет дешеветь", - сказал Пендзин.

Тем временем Государственная служба статистики Украины в ответе на запрос РБК-Украина сообщила, что продукты питания в Украине с марта 2025 года по апрель 2026 года подорожали на 13,3%. Речь идет о данных без учета временно оккупированных территорий и части территорий, где ведутся или велись боевые действия.