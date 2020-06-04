Три країни претендують на проведення догравання Ліги чемпіонів

Фото: УЄФА може відібрати фінал Ліги чемпіонів у Стамбула (uefa.com)

Фінал турніру можуть відібрати у Стамбула

Три країни претендують на проведення фінального турніру Ліги чемпіонів нинішнього сезону, який був припинений через загрозу поширення коронавірусу. Заявки на проведення вирішальних матчів подадуть Німеччина, Португалія та Росія.

Про це пише німецька газета Bild.

УЄФА має намір дограти турнір в одній країні, починаючи з чвертьфіналу в кожній стадії буде один матч. При цьому поєдинки повинні проходити на чотирьох стадіонах в радіусі 100 кілометрів.

Згідно з інформацією джерела, німецький Франкфурт пропонує провести ігри разом з Майнцем, Хоффенхаймом і Дармштадтом/Вісбаденом.

Frankfurt will apply to host the upcoming Champions League mini tournament (quarterfinals to final). Russia & Portugal also want to apply. UEFA wants the host to assign 4 stadiums within a radius of 100km. Frankfurt could apply with Mainz, Hoffenheim & Darmstadt/Wiesbaden [Bild] pic.twitter.com/XXBhOApOMt — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 3, 2020

Про місця проведення португальської та російської сторони не повідомляється. Раніше іспанське видання Mundo Deportivo вже повідомляло, що турнір може бути дограний в Лісабоні.

Учасниками 1/4 фіналу Ліги чемпіонів встигли стати "Парі Сен-Жермен", "Атлетіко", "Лейпциг" і "Аталанта". Матчі у відповідь не були дограні в протистояннях "Ліон" - "Ювентус" (перша гра - 1:0), "Челсі" - "Баварія" (0:3), "Реал" - "Манчестер Сіті" (1:2) і "Наполі" - "Барселона"(1:1).

Відновлення заплановано на серпень, але формат поки що не визначений, як і невідомо розклад матчів. Остаточне рішення УЄФА має оголосити 17 червня.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялось, що УЄФА може відібрати фінал Ліги чемпіонів у Стамбула на користь Німеччини.

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Автор: Вера Олейник