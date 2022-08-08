Три країни навчатимуть ЗСУ в Британії: стали відомі деталі

За даними видання, ініціатором залучення військових інструкторів з інших країн виступила Великобританія. Загальна кількість закордонних військових складе близько 350 осіб, вони прибудуть на британський полігон до кінця серпня.

Видання зазначає, що група шведських інструкторів перебуватиме на полігоні з 12 серпня до 31 грудня, тоді як підготовка 10 тисячі українських військових має завершитися в жовтні. Це може означати, що Великобританія збирається продовжити навчання українських військових після випуску першої партії бойовиків.

Раніше міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що за канадською програмою UNIFIER були підготовлено понад 33 тисячі українських військових.

До цього повідомлялося, що США і союзники обговорюють можливість навчання українських пілотів управління винищувачами західного зразка. Щоб у перспективі поставити військові літаки на озброєння України.

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