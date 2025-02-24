Три года большой войны. Как началось вторжение РФ в Украину: хроника 24 февраля 2022

00:00 В Украине начал действовать режим чрезвычайного положения. Верховная рада проголосовала за его введение несколькими часами ранее на фоне угрозы вооруженной агрессии РФ, которая накопила сотни тысяч военных вблизи украинской границы.

00:20 Украина обратилась в Совбез ООН для созыва срочного заседания из-за обращения главарей самопровозглашенных "Л/ДНР" к президенту РФ Путину с призывом ввести войска.

00:40 Президент Украины выступил с обращением к гражданам, в котором заявил, что руководство России одобрило шаг российских войск вперед и вторжение может начаться в любой момент.

Зеленский подчеркнул, что в случае наступления войск врага украинцы будут обороняться. Также глава государства рассказал, что инициировал разговор с лидером РФ Путиным, но "в ответ была тишина".

01:45 Кибератаки на сайты госучреждений Украины, которые начались днем ​​23 февраля, продолжаются. Не работают порталы Кабмина, МИД и СБУ.

03:30 Первые российские диверсионные группы попытались проникнуть на территорию Украины. С ними в бой вступили дежурные наряды пограничников, в частности, на КПП "Каланчак" на админгранице с временно оккупированным Крымом. Российские войска заходят в Луганскую область.

04:30 Украинское воздушное пространство было закрыто для полетов гражданской авиации.

04:35 Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш на заседании Совбеза призвал Владимира Путина остановить свои войска.

"Если угроза настоящая, хочу сказать: президент Путин, остановите свои войска, чтобы они не атаковали Украину, дайте шанс миру и многим уже погибшим людям", - сказал Гуттереш.

04:50 Кремлевский лидер Владимир Путин поддержал обращение главарей "Л/ДНР" о вводе войск и объявил о начале так называемой "специальной военной операции" с целью "денацификации и демилитаризации Украины".

05:00 Стало известно о первых взрывах в Харькове. Их слышали в нескольких районах - на Салтовке, Алексеевке и т.д. Также появилась информация о взрывах в Киеве, Днепре, Одессе, Николаеве, Житомире, Запорожье, Донецкой, Луганской, Херсонской, Черниговской и Сумской областях.

Россияне атаковали центры военного управления, аэродромы и военные склады.

В Генеральном штабе сообщили, что вражеские войска около 05:00 24 февраля совершили ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам ВСУ. В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

Фото: дым с аэродрома в Чугуеве(Getty Images)

05:50 В Луганской области объявили общую эвакуацию населения.

06:10 Началась эвакуация из международного аэропорта "Борисполь".

06:40 Президент Владимир Зеленский выступил со срочным обращением и заявил, что в Украине будет введено военное положение.

"Уважаемые граждане Украины. Сегодня утром президент Путин объявил о введении специальной военной операции на Донбассе. Россия совершила удары по нашей военной инфраструктуре и нашим пограничникам, пограничным отрядам. В западных городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства. Минуту тому назад я провел разговор с президентом Байденом. США уже начали сплачивать международную поддержку.

Сегодня от вас, от каждого из вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем. Армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами постоянно буду я, СНБО", - заявил Владимир Зеленский.

07:00 Стало известно о захвате поселка Городище и Миловое в Луганской области.

По информации ГСЧС в результате обстрелов возникли пожары:

Хмельницкая область: в результате артобстрела возгорание состава воинской части г. Староконстантинов.

Днепропетровская область: г. Краснополье и Марганец (пожар на военных складах).

Винницкая область: г. Тульчин и с. Бохан (пожар в воинских частях).

Луцк - взорвана телебашня.

Киевская область: пожар воинской части вблизи г. Бровары.

Ивано-Франковск: ракета попала в воинскую часть.

07:40 Российские оккупанты пошли на прорыв из Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения. Охрана ЧАЭС вступила в бой с вражескими войсками.

08:00 Появились данные от командования Объединенных Сил об уничтожении 5 самолетов и вертолета РФ.

08:10 Верховная рада проголосовала за введение военного положения в Украине.

08:55 в Госпогранслужбе сообщили, что российская военная техника нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

В Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и по другим направлениям. Также движение колонн произошло через пункт пропуска "Бударки" в Харьковской области и на направлении пункта пропуска "Миловое" в Луганской области. Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

09:26 "Укрзализныця" сообщает о запуске эвакуационных поездов из восточных регионов страны.

09:50 Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев вступать в территориальную оборону и получать оружие.

10:00 Российские войска были замечены на окружной дороге возле Харькова. Они выставили блокпосты, заграждения, танки и попытались пойти на прорыв в сам город, но встретили сопротивление ВСУ. Украинские военные сожгли 4 танка оккупантов.

10:53 Корабль российского флота "Москва" атаковал остров Змеиный. Украинские пограничники стали в оборону. Именно тогда на приказ оккупантов сдаться от украинцев прозвучала фраза про "русский военный корабль".

11:10 В Польше вблизи украинской границы начали работу пункты приема беженцев.

Фото: люди на вокзале Львова ждут поезд в Польшу (Getty Images)

11:29 В результате обстрела Чугуева в Харьковской области погиб ребенок.

11:30 Владимир Зеленский призвал всех украинцев с боевым опытом прибыть в местные ТЦК. Также он сообщил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

12:15 Взрывы в Киеве и Броварах, где находился центр командования Сил специальных операций.

12:30 Бои за Гостомель. Россияне пытаются захватить аэродром "Антонов". Борьбу за населенный пункт и аэродром вела бригада Нацгвардии Украины в неполном составе против нескольких десятков вертолетов и российского спецназа.

12:58 Российские оккупанты захватили главное сооружение Северо-Крымского канала в городе Таврийск, а также Каховскую ГЭС.

13:10 Военные 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ взяли в плен первых российских оккупантов.

13:13 Россия пошла на прорыв в Киевской области. Военная техника зашла через пункт пропуска "Вильча", но украинские силы приняли бой.

13:54 Между селом Жуковцы и Триполье на Киевщине упал военный самолет ВСУ. На борту находились 14 человек, погибли пятеро.

Фото: авария самолета в Киевской области (t.me/dsns_telegram)

14:08 В Офисе президента сообщили о возможной попытке россиян проникнуть в правительственный квартал Киева.

15:00 Россияне пытаются продвигаться в Сумской области. Бои у Конотопа.

15:38 Войска РФ запустили четыре баллистических ракеты с территории Беларуси.

15:50 Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что все станции метро во время тревоги будут доступны для людей на протяжении всех суток.

16:18 В районе Глухова в Сумской области ВСУ применили комплексы "Javelin" и обезвредили колонну техники РФ из 15 танков.

16:09 Попытка оккупантов прорвать оборону в Донецкой области в районе населенного пункта Пищевик, но ВСУ отбили атаку и уничтожили три танка.

17:10 Киев первым из украинских городов ввел комендантский час с 22:00 до 07:00. За ним соответствующие ограничения были приняты в других регионах.

Фото: пробки на дорогах столицы 24 февраля 2022 (Getty Images)

17:36 Под Черниговом в плен сдался весь разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады России.

17:42 Украинские военные заблокировали десант РФ на аэродроме в Гостомеле, а президент Владимир Зеленский отдал приказ на уничтожение врага.

18:09 В Харькове приостановили работу метро из-за угрозы ракетных ударов.

19:04 Россияне захватили Чернобыльскую АЭС. Персонал станции оказался в заложниках.

20:00 На базах ОГА создают военные администрации.

20:55 Озвучены потери Украины в первый день войны: погибли 57 человек, более 160 украинцев получили ранения. Что касается российских потерь, то Офис президента называл цифру более 400 человек.

21:00 После ожесточенного боя российские оккупанты все же захватили остров Змеиный.

22:27 Появилась информация об уничтожении российского десанта в Гостомеле.

22:57 Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет ограничили выезд за границу из-за военного положения.

23:00 Колонны военной техники РФ добрались до Конотопа в Сумской области, где получили жестокий отпор украинцев.

Около полуночи президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации военнообязанных.