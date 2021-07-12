Три рекорди і серія пенальті: Італія стала чемпіоном Європи

Італійці відчули, що хоч і є номінальними господарями, але грають явно в гостях з перших секунд появи на газоні стадіону "Уемблі" - англійські фани освистали гравців "Скуадри Адзурри" як тільки ті вийшли з-під трибунного приміщення.

А вже після стартового свистка тиск італійцям додали і гравці Англії, які досить активно пресингували з перших секунд. І така тактика дала свої плоди. Вже на другій хвилині Кейн розігнав атаку Англії, відпасувавши на правий фланг на Трип'єра. Той навісив у штрафну, де на розі воротарського Шоу з літа вколотив м'яч у сітку від ближньої штанги-1: 0. Відразу згадався гол українця Зінченка у ворота Швеції у чвертьфіналі. До слова, гол Шоу став найшвидшим в історії фіналів чемпіонатів Європи.

Англія ще кілька хвилин поатакувала, проте далі повернулася до звичного для себе прагматичного футболу - практично завжди на цьому Євро, коли англійці виходили вперед, вони робили акцент на обороні. І особливих моментів у італійців у першому таймі не було. Хіба що можна згадати небезпечний удар з-за меж штрафного від К'єзи, який "вигриз" м'яч у двох англійців в центрі поля, втік від Райса і пробив в сантиметрах від штанги англійських воріт. Пикфорт на удар не реагував.

У другому таймі ситуація кардинально не змінилася-італійці більше атакували, англійці оборонялися. Спершу в Італії був найнебезпечніший стандарт поблизу штрафного майданчика, але Інсіньє пробив вище воротарської "дев'ятки". А потім на 62-й хвилині знову К'єза взяв на себе ініціативу і пробив з меж штрафного майданчика з-під захисників прямо в кут англійських воріт, але відмінний сейв зробив Пікфорд.

Але вже через п'ять хвилин Італія все ж зрівняла рахунок. Причому зробила це після кутового. Спершу Вератті виграв боротьбу і пробив головою в ближній кут, але свої ворота за допомогою ще й штанги врятував Англійський кіпер, проте на добивання встиг Бонуччі - 1:1. Таким чином італійський центрбек став найстаршим автором голу у фіналах Євро-йому 34 роки і 71 день.

А ще через сім хвилин Італія мала ще один хороший шанс для взяття воріт-після довгої передачі зі своєї половини поля Берарді з літа не зміг потрапити в площину воріт Англії з меж штрафного майданчика.

Але до кінця основного часу ніхто з команд забити ще раз не зміг - у підсумку ще два додаткових тайми по 15 хвилин.

Під кінець першої 15-хвилинки дуже небезпечно було біля воріт Англії. На правому фланзі Уокер невдало в підкаті пролетів повз м'яч, той опинився у Емерсона, який прострілив у воротарську на вбігаючого Бернардескі. Форварда Італії на частку секунди випередив Пікфорд.

Практично весь другий овертайм Англія провела на половині поля Італії, за винятком останніх хвилин. Але все ж долю матчу вирішувала серія післяматчевих пенальті.

Англійці отримали перевагу - другим ударом не зміг переграти Пікфорда Белотті. Однак далі двічі поспіль не реалізували пенальті гравці Англії - Решфорд потрапив в штангу, а удар Санчо відбив Доннарумма. Міг ставити крапку Жоржина, але його удар героїчна відбив Пікфорд, залишивши шанс англійцям повернутися. Але останній удар не зміг реалізувати Сака - сейв від Доннарумми. У підсумку Італія стала чемпіоном Європи.

Причому італійці стали єдиною збірною в історії Євро, яка двічі поспіль вигравала серії пенальті - в півфіналі "Скуадра адзурра" переграла Іспанію.

Це другий титул чемпіонів Європи для Італії. Вперше тріумф італійці святкували в далекому 1968-му році.